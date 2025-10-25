Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü’nde her şeyin üstünde olan güç, genel kurulun iradesidir

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Mosturoğlu; Fenerbahçe genel kurullarının idari bir süreç olmanın ötesinde, kulübün özgür iradesinin ve ortak aklının vücut bulduğu en önemli platform olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde her şeyin üstünde olan güç, genel kurulun iradesidir. Bu ilke, yalnızca bir tüzük hükmü değil; 118 yıllık Fenerbahçe geleneğinin, bağımsız duruşunun ve kurumsal hafızasının temelidir." şeklinde konuştu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ülker Etkinlik ve Spor Salonunda devam eden olağanüstü genel kurulda şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Genel Kurul Üyeleri, kıymetli Fenerbahçeliler, öncelikle şahsım ve divan heyeti adına bu önemli genel kurul toplantısını yönetme görevini bize tevdi ettiğiniz için siz değerli üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere vermiş olduğunuz bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve görevimizi, kulübümüzün köklü değerlerine ve genel kurul iradesine yakışır şekilde, tarafsızlık ve adalet ilkesiyle yerine getireceğimizi özellikle ifade etmek isterim.

Toplantımıza iştirak eden sayın genel kurul üyelerimiz, bizleri televizyonları başında izleyen büyük Fenerbahçe ailemizin değerli fertleri; bugün burada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en yüksek karar organı olan Genel Kurulumuzu olağanüstü toplanarak gerçekleştirmek üzere bir aradayız.

Fenerbahçe genel kurulları, idari bir süreç olmanın ötesinde, kulübümüzün özgür iradesinin ve ortak aklının vücut bulduğu en önemli platform olmuştur. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nde her şeyin üstünde olan güç, genel kurulun iradesidir. Bu ilke, yalnızca bir tüzük hükmü değil; 118 yıllık Fenerbahçe geleneğinin, bağımsız duruşunun ve kurumsal hafızasının temelidir.

Önceki genel kurulda alınmış kararlar, elbette kulübümüzün geçmişine dair değerli birer kayıt olarak yerini almıştır. Ancak bu durum bugün toplanan genel kurulun ne önemini ne de alınacak kararların değerini azaltmaz. Aksine bugün burada yapılan bu toplantı Fenerbahçe üyelerinin kulüplerine sahip çıkma bilincinin, gerektiğinde yeniden söz söyleme kararlılığının en güçlü göstergesidir. Önceki genel kurulumuzdan bugüne kadar geçen sürede Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, önceki genel kurulda ortaya çıkan iradeyi doğru bir şekilde analiz etmiş, verilen mesajı değerlendirmiş ve verilen mesajın gereklerini yerine getirmek için şeffaflık, hesap verilebilirlik ve her şeyden önemlisi samimiyetle yeni bir irade ortaya koymuşlardır.

Fenerbahçe'nin her bir üyesi bu kulübün gerçek sahibidir. Her üye düşüncesini burada özgürce ifade etme, oyuyla iradesini ortaya koyma ve Fenerbahçe'nin geleceğine yön verme hakkına sahiptir. Bu hak Fenerbahçe demokrasisinin temelidir ve her bir üyenin iradesi bizim için saygıdeğerdir. Genel Kurulumuz bugün yönetim kurulu tarafından ortaya konan yeni anlayışı ve iradeyi kendilerine tüzük ile verilen görev sorumluluğu ile değerlendirecektir.

Genel Kurul Toplantı Divan Kurulu ve heyeti olarak bizlerin görevi; bu iradenin özgür, adil ve şeffaf biçimde tecelli etmesini sağlamaktır. Bizim görevimiz, üyeleri yönlendirmek değil; onların iradelerinin tam, doğru ve tüzüğe uygun biçimde yansımasına rehberlik etmektir. Bu anlamda kurulumuz, yasaların ve Fenerbahçe tüzüğünün uygulanmasından ve genel kurulun hukuka uygun bir şekilde icra edilmesinden sorumludur. Çünkü icra edilen genel kurulun yasalara ve tüzüğümüze uygun şekilde icra edilmesi hukuki bir gereklilik olmasının yanı sıra bu büyük kulübün ortak vicdanın ve tarihten bugüne gelen ilkelerinin bir gereğidir. Bu yönü ile bizlerin aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğini korunma görevimizde bulunmaktadır.

Değerli genel kurul üyeleri, bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin kritik ve tarihi dönemeçlerinden birini teşkil etmektedir. Bugün bu toplantıda kulübümüzün geleceğini, vizyonunu, kurumsal ve mali yapısını doğrudan etkileyecek kararlar alınacaktır. Bu sebeple her bir üyemizden beklentimiz; genel kurulun gündemine uygun, yapıcı, saygılı ve Fenerbahçe'nin köklü değerlerine yakışır bir tutum sergilemesi, yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamaları verilen bilgileri dikkatle dinleyerek, değerlendirerek kulübümüzün menfaatine olacak bir iradeyi oraya koymasıdır.

Bu genel kurulun, farklı düşüncelerin zenginliği içinde ama ortak hedefimiz olan Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda ilerlemesi en büyük temennimizdir. Fikir ayrılıklarımız, bizi bölmez; ortak sevdamız olan Fenerbahçe paydasında bizi daha güçlü kılar.

Sözlerime son verirken, bu önemli günde kulübümüzün geleceğine yön vermek üzere burada bulunan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."