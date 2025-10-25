Tayfur Bingöl’den harika röveşata! Kocaelispor yine kazandı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
TAYFUR'DAN RÖVEŞATA!
Ev sahibi ekibi 62. dakikada öne geçiren Tayfur Bingöl, harika bir röveşata golüne imza attı.
Bu sonucun ardından Ev sahibi ekip puanını 11' çıkardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep'i ağırlayacak.
🙌 Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü!pic.twitter.com/3AvFbZoxQ2 https://t.co/WmnL9IFaEN— Sabah Spor (@sabahspor) October 25, 2025