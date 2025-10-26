Bandırmaspor – Esenler Erokspor maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u ağırladı. 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 sonuçlandı.

Bandırmaspor'da 41'inci dakikada Dieumerci Ndongala, 45+2'nci dakikada ise Douglas Tanque kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 16 yaparken, Erokspor 21 yaptı. Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise Çorum FK'yi konuk edecek.

STAT: Bandırma 17 Eylül

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Cedric Yannıck Senami Hountondjı, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Leandro Jones Johan Bacuna, Muhammet Gümüşkaya (Dk. 23 Gani Burgaz) Dıeumerci Ndongala, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 88 Yusuf Can Esendemir) Rahmetullah Berişbek, Douglas Tanque

ESENLER EROKSPOR: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan James Jack, Olerenwaju Otabamı Kayode, Francis Nzaba (Dk. 11 Mame Mor Faye) Yunus Emre Gedik, Recep Niyaz, Berat Luş (Dk. 8 Alper Karaman) Hayrullah Blazer, Amilton Mınervıno da Silva

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 40 Dieumerci Ndongala, Dk. 45+1 Douglas Tanque, Yardımcı antrenör Ersel Uzgur (Bandırmaspor)