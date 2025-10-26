Bodrum FK, Iğdır FK’yi 2 golle geçti

1'inci Lig 11'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım denk oyun ortaya koydu. İlk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarının başlarında baskı ortaya koyan Bodrum FK, Brazao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskıyı sürdüren Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye taşıdı. Karşılaşma Bodrum FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Bodrum FK haftayı lider olarak 24 puanla kapattı. Maçın ardından yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

45+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Conte'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Brazao'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada Fredy, kaleci Sinan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtarak kaleye gönderdi ancak Güray çizgi üzerinden topu çıkardı.

79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Ali Habeşoğlu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Mert Yılmaz dk. 46), Musah Mohammed, Fredy (Ege Bilsel dk. 90), Ahmet Aslan (Dimitrov dk. 87), Brazao (Yusuf Sertkaya dk. 87), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 68), Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Furkan Apaydın, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Antoine Conte, Güray Vural (Caner Cavlun dk. 76), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Rotariu dk. 62), Ahmet Emin Engin (Bruno dk. 62), Eyüp Akcan (Ali Kaan Güneren dk. 90), Fofana, Koita (Valentin Eysseric dk. 90)

Yedekler: Muhammet Tepe, Alperen Selvi, Ali Kaan Güneren, Serkan Asan, Valentin Eysseric, Rene, Gianni, Özder Özcan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Brazao (dk. 51), Ali Habeşoğlu (dk. 79) (Bodrum FK)

Sarı kart: Celal Dumanlı, Ajeti (Bodrum FK)