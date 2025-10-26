F.Bahçe’ye müjde!

Fenerbahçe'nin Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, dün yapılan olağanüstü genel kurulda üyelerden istediği yetkileri aldı. Kongrede kulübün taşınmazları başta olmak üzere, ekonomik konulardaki 8 madde kabul edildi. Onay verilen maddeler arasında Ali Koç döneminde reddedilen 3 önemli madde de yer aldı. Yaptığı çağrıyla Koç döneminde söz konusu maddelerin geçmemesinde önemli pay sahibi olan Aziz Yıldırım, dünkü genel kurula katılmadı. Ali Koç da yoktu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı teşekkür konuşmasında "Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları gündeme getirdik ve geleceğe dair çok önemli adımlar attık" dedi.



NOKTA ATIŞI VE DOĞRU TRANSFER YAPACAĞIZ

Sadettin Saran, transfer ve takım hakkında da şu açıklamaları yaptı: "Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını yükseltmek, devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır. Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak, bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. Taraftarımızdan ricam; en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz prensibini hep birlikte benimseyelim."



İŞTE ÜÇ ÖNEMLİ MADDE

(11) TAŞINMAZLARIN satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

(12) KULÜBÜN mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

(13) YURT içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.



SELEFTEN HALEFE KABUL OYU!

Ali Koç döneminin yöneticileri, kendi dönemlerinde genel kuruldan geçmeyen maddeler için kabul yönünde oy kullandı. Bu tavır camia tarafından takdirle karşılandı.



'KOÇ, VARİSLERİNİ DE BAĞLAYACAK ŞEKİLDE BEYANAT VERMEYE HAZIR'

F.BAHÇE Başkan Vekili Murat Salar, 4 milyar 129 milyon TL olarak görülen borç kaleminin yaklaşık 3 milyar 510 milyon TL'sinin Ali Koç'a olduğunu belirtti. Salar, "Sayın Koç, çokça kez kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır; 'Benim F.Bahçe'den herhangi bir alacağım yok.' Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Kendisiyle görüştüm. Başkanımız (Ali Koç), varislerini de bağlayacak bir şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vermeye hazır olduğunu bana iletti" dedi. Salar, söz konusu rakamın diğer kısmanın alacaklısı olan Murat Ülker'in de bir beklentisi bulunmadığını sözlerine ekledi.



BORÇ 28 MİLYAR 710 MİLYON TL

F.BAHÇE Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesi, finansal tabloları paylaştı. Sarılacivertlilerin kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar konuyla ilgili "Fenerbahçe'nin yükümlülükleri 28.7 milyar TL'dir, borcu bundan azdır. Kulübümüzün hiçbir şekilde borç sorunu yoktur ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.



551 BİN METREKARE ARAZİNİN TOPLAM DEĞERİ 9.9 MİLYAR TL

GENEL kurulda Fenerbahçe'nin bünyesinde toplam 551 bin 529 metrekare arazi, tesis ve gayrimenkul alanı bulunduğu belirtildi. 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucu, bu arazilerinin toplam piyasa değerinin 9 milyar 929 milyon 855 bin TL olduğu kaydedildi.

DURAN DERBİYE HAZIRLANIYOR!

Fenerbahçe'de tartışılan sakatlık dönemini atlatan ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna dahil olan Jhon Duran, yarınki Gaziantep deplasmanında da ikinci yarıda süre alacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Kolombiyalı yıldızı Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Duran, bu süreçte kondisyon eksiğini kapatarak hazır hale gelecek.