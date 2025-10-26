Recep Uçar: "Geriye düştük, pes etmedik"

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında son 4 maçını kaybetmeyen, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı yenen bir takımla karşılaştıklarına işaret etti.

Maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirten Uçar, "Geriye düştük, pes etmedik. Kararlı mücadeleyle 3 puan aldık. Çok mu iyi oynadık? Beşiktaş maçındaki futbolun altındaydık. Ama her ne kadar geriye de düşsek, mücadele örneği göstererek kazandık. Ayakta kalan, yılmayan, taraftarımızın desteğiyle öne geçip skoru korumayı beceren, yüreklerini koyan bütün oyuncularımı sizin huzurunuzda canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ankara'ya kazanmak için geldiklerinin altını çizen Recep Uçar, şöyle devam etti:

"Ön alan baskılarıyla başladığımız bir maçtı. Oyunun ilk 10 dakikası kontrollü geçti. 1-0 geriye düştükten sonraki bölüm bizim adımıza daha zor gözüküyordu ama kararlılığımız, motivasyonumuz bu maç öncesinde üst seviyedeydi. Bizim düştüğümüz anlarda şunu da çok net söylemek zorundayım, taraftarımız düşmedi. Bizi ittiler, onlar ittikçe biz mücadele ettik. Onlar düşmedikçe biz ayağa kalktık. Umut'un 45+2. dakikadaki golü devre arasına moralli girmemize vesile oldu. İkinci yarıya da coşkulu bir oyunla başladık ve öne geçtik. Ondan sonraki bölüm biraz satranç gibiydi. Onlar risk aldı, biz direndik. Belki çok iyi oynamadık ama iyi direndik ve nitekim de çok net bir pozisyon vermeden buradan bizim için çok ama çok değerli olan 3 puanı alarak evimize dönüyoruz."

Galibiyeti taraftara armağan eden Uçar, "İnanılmaz, her zaman bize destek oluyorlar. Biz düştük ama onlar düşmedi. Bizler belki hak ettik ama onlar bizden daha çok hak etti. Malum çok kolay bir hafta geçirmedik, biliyorsunuz. Bu süreçte verdikleri destekle bizim mücadele gücümüzü artıran, kendimizi çok ama çok daha iyi hissetmemizi sağlayan, yanımızda olan sevgili Ömer Atiker başkanımız ve yönetim kurulumuza da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu şehri seven bir insanım. Burada mutluyum, başarılı olmak için de ekibimle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gideceğimiz çok yol var, kurduğumuz hayaller var. İnşallah, rabbim bunların hepsini gerçekleştirmeyi bizlere nasip eder." diyerek sözlerini tamamladı.