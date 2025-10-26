SON DAKİKA! Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında | İlk 11’ler belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Konyaspor ile oynanan müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcuda, gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi.

Beşiktaş'ta önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, Kasımpaşa mücadelesinde oyuncu formasından uzak kalacak.

UDUOKHAİ, DERBİ ÖNCESİNDE CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kartla cezalandırılan Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.