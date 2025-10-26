SON DAKİKA! Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında | İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Winck, Diabate, Thiam, Kubilay
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.
Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.
Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.
BEŞİKTAŞ'TA RAFA SİLVA SAKATLANDI
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Konyaspor ile oynanan müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcuda, gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi.
Beşiktaş'ta önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, Kasımpaşa mücadelesinde oyuncu formasından uzak kalacak.
UDUOKHAİ, DERBİ ÖNCESİNDE CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kartla cezalandırılan Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.