Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 17.00'de Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek. Bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak. Galatasaray - Göztepe müsabakasında VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KOLTUK KADİR SAĞLAM'IN

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelede VAR'da Kadir Sağlam, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.