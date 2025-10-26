Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Antalyaspor'u rahat geçti!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:46

Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Antalyaspor'u rahat geçti!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve 5 maç aranın ardından galip gelmeyi başardı.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0 kazandı.

İstanbul temsilcisinde galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Akdeniz ekibinde Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal (DK. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek (Dk. 75 Safuri), Saric (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Kerem Kayaarası), Doğukan Sinik, Gueye (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Crespo (Dk. 60 Harit), Da Costa (Dk. 78 Brnic), Shomurodov

Goller: Dk. 22 ve 88 Shomurodov, Dk. 45+3 ve 54 Da Costa (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Crespo, Dk. 66 Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Dk. 77 Samet Karakoç (Hesap.com Antalyaspor)

