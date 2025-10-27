Avrupa’nın da 1 numarası!

Trabzonspor'un sahasında Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçta öne çıkan isim kaleci Andre Onana oldu. Süper Lig'de bordo-mavili formayla harikalar yaratan3.5 kurtarış ortalamasıyla da istikrarını sürdüren 29 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrolü oynadı.Tecrübeli eldiven, Trabzonspor ile çıktığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol gördü ve 21 kurtarış yaptı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da savunma güvenini yeniden sağlayanBaşarılı file bekçisi, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Artık Galatasaray'ı düşünüyoruz. Hem bizim hem rakibimiz için final gibi bir maç olacak" dedi. Onana'nın kısa süre içerisinde takımı bu kadar sahiplenmesi ve oyuncuları Galatasaray maçına motive etmesi büyük beğeni topladı.Onana'nın performansı İngiltere'de de yankı buldu. Manchester United taraftar sayfaları sosyal medyada, "Bu adam bizde neden böyle değildi?" yorumlarıyla tecrübeli kalecinin yeniden doğuşunu tartışmaya açtı. İngiliz taraftarlar genel olarak o dönem tüm Manchester United oyuncularının kötü gözüktüğünü ve Onana'ya haksızlık edildiğini vurguladılar.