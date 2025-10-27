Avrupa’nın da 1 numarası!

Trabzonspor'un sahasında Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçta öne çıkan isim kaleci Andre Onana oldu. Süper Lig'de bordo-mavili formayla harikalar yaratan Kamerunlu eldiven %78 kurtarış oranıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde bu alandaki en yüksek istatistiklerinden birine imza attı.
3.5 kurtarış ortalamasıyla da istikrarını sürdüren 29 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrolü oynadı. Son üç lig maçında kalesine gelen 11 isabetli şuttan 10'unu kurtaran Andre Onana sadece 1 gol yedi.
GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL GİBİ OLACAK
Tecrübeli eldiven, Trabzonspor ile çıktığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol gördü ve 21 kurtarış yaptı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da savunma güvenini yeniden sağlayan Onana, taraftarın gönlünde kısa sürede taht kurarken gözünü Galatasaray karşılaşmasına çevirdi.
Başarılı file bekçisi, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Artık Galatasaray'ı düşünüyoruz. Hem bizim hem rakibimiz için final gibi bir maç olacak" dedi. Onana'nın kısa süre içerisinde takımı bu kadar sahiplenmesi ve oyuncuları Galatasaray maçına motive etmesi büyük beğeni topladı.
HAKSIZLIK ETMİŞİZ!
Onana'nın performansı İngiltere'de de yankı buldu. Manchester United taraftar sayfaları sosyal medyada, "Bu adam bizde neden böyle değildi?" yorumlarıyla tecrübeli kalecinin yeniden doğuşunu tartışmaya açtı. İngiliz taraftarlar genel olarak o dönem tüm Manchester United oyuncularının kötü gözüktüğünü ve Onana'ya haksızlık edildiğini vurguladılar.