Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün oynanacak maç için gittikleri Gaziantep'te Fenerbahçeliler Derneği'n
in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Saran'ın hedefinde G.Saray-Göztepe maçının hakemi Oğuzhan Çakır vardı. Başkan, "Olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz''
dedi.
RAKİBİMİZ AĞLAYACAK
Bu arada Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ise maç çıkışı kırmızı kart pozisyonunu yorumlarken şunları söyledi: "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söyleyemem ama net bir temas var. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart."