Çok tartışılan kırmızı kararı

Göztepe'de Bokele'nin 30 ve 42'de gördüğü sarı kartlar sonunda kırmızı ile oyun dışı kalması sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Futbolseverler, maç içinde Osimhen'in yaptığı faulleri hakem Oğuzhan Çakır'ın es geçerek, Nijeryalı golcüye yapılan temaslarda tereddütsüz kartını çıkarmasını görüntülerle eleştirdi.Osimhen'in, Göztepeli oyuncu Arda Okan Kurtulan'a yaptığı hareketin sarı kartla cezalandırılmamasına tepki büyüktü.Osimhen'in Bokele'ye yaptığı faulün es geçilmesi ve bu pozisyonun devamındaBokele'nin Galatasaray'ın yıldızına yaptığı harekete kırmızı çıkması sosyal medyada uzun süre tartışıldı.G.Saray deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 yenilen Göztepe'de hakem yönetimine tepki vardı. İzmir ekibi sosyal medya hesabından Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan 42. dakikadaki pozisyonun videosunu paylaşıp "Her sene aynı film" notunu düştü. Maç sonu da "Tek kelimeyle biçildik" paylaşımı yaptı.