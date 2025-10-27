Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında! İşte Tedesco’nun ilk 11 tercihi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Atilla Karaoğlan'ın yönetecek. Karaoğlan'nın yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.
Süper ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.
9 haftada toplam 19 puanı cebine koyan Tedesco'nun öğrencileri, kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürmek istiyor.
Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar ise haftaya 17 puanla haftaya 5. sırada girdi.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK XI: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri
İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.
Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise maçta yok.
GAZİANTEP FK'DE 5 OYUNCU SINIRDA
Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
REKABETTE 13. RANDEVU
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.
BURAK YILMAZ İLE HİÇ KAYBETMEDİ
19 Ağustos'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına geçen Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak, 2.43 puan ortalaması yakaladı ve hiç kaybetmedi.