Herkesi yere ’Seri’yor

Göztepe karşısında Roland Sallai ile direği geçemeyen Galatasaray, bu şanssızlığı ligde 7 kezle en fazla yaşayan iki takımdan biri (diğeri Trabzonspor: 7) oldu.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Göztepe'ye karşı serisini 17 maça yükseltti. Galatasaray geride kalan 17 karşılaşmada 15 galibiyet ve 2 beraberlik alırken son 11 maçtan da üçer puanla ayrıldı.Sarı-kırmızılılar kritik Trabzonspor maçına Davinson Sanchez'den yoksun çıkacak. Kart sınırında bulunan Kolombiyalı ilk yarıda sarınca, cezalı duruma düştü.Mauro İcardi ikinci yarıda oyuna Barış Alper'in yerine dahil olurken G.Saray forması ile 67. kez fileleri sarsıp taraftara 'Aşkın olayım' şarksıını söyletti. Arjantinli futbolcu hedefini de açıkladı: "G.Saray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu (Hagi- 72 gol) olmak için kendime hedef koydum. Torreira'ya da golümüh ediye ettim."G.Sarayformasıyla fileleri 43. defa bulan Osimhen, teknik direktörü26 yaşındaki santrforun önünde Wesley Sneijder (45) ve Kerem Aktürkoğlu (46) bulunuyor.Başakşehir maçında 11'e dönüp asist yapan Sara, Göztepe sınavında da as kadroda başlayıp ağları sarstı. Son iki lig karşılaşmasında tabelaya 2 gollük katkı sunan Sambacı, Galatasaray'da bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 3. golünü kaydetti.