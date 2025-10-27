Kartal ışık vermiyor!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın kaçırdığı penaltı öncesi ilginç anlar yaşandı. Topun başına geçmek isteyen Cengiz, İngiliz yıldızla uzun süre konuştu. Bu konuşmanın ardından atışı Abraham kullandı. Cengiz'in penaltıyı kullanmak istediği ancak takım arkadaşı ısrar edince vazgeçtiği ileri sürüldü. Bu arada 9 gol ve 2 asistle bu sezon Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Tammy Abraham, kariyerinde 5. kez penaltı kaçırdı. Diğer 4 maçta oyuncunun takımları iki kez sahadan yenilgiyle ayrılırken iki kez de kazandı.Galatasaray derbisinde uyluk arka adalesinden sakatlanan El Bilal Touré, Kasımpaşa maçıyla takıma geri döndü. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında kasığına gelen top sonrası bir kez daha sakatlık yaşadı. İzin alıp, soyunma odasına giden Touré, daha sonra sahaya dönerek oynamaya devam etti.Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Kartal, son galibiyetini 2022-23'te 5-2'lik skorla elde etmişti.Beşiktaş'ın 2015/16 Süper Lig sezonundan bu yana en fazla ziyaretinde puan kaybettiği iki deplasmandan biri Kasımpaşa (4B- 5M) diğeri Galatasaray (2B-7M).Bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçında 17 puan toplayan Beşiktaş (5G-2B-3M), 2019/20'den (15) bu aşamalardaki en düşük miktarında kaldı.Karşılaşmada dakikalar 4:07'yi gösterirken fileleri havalandıran Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş'ın en erken deplasman golünü kaydetti.