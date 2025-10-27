Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:35

İtalya Serie A'da takımı Napoli'nin Inter ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Kevin De Bruyne uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği kaydedildi.

De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.

Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.

