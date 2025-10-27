Sadettin Saran'dan bahis skandalı için yeni açıklama! "Bu süreç adil ve şeffaf yürüyecek"

"BU SÜREÇ ADİL VE ŞEFFAF YÜRÜYECEK"

"Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz.

"Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum"