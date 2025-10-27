Samsunspor ile Rizespor yenişemedi!

GOLLER İLK DEVREDE GELDİ

Samsunspor 7. dakikada Holse ile öne geçti. Rizespor ise 43. dakikada Rak-Sakyi ile karşılık verdi ve soyunma odasına gidildi.

İkinci devrede ise taraflar girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor ise 10 puana yükseldi. Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Rizespor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.