Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor ile Rizespor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:07

Samsunspor ile Rizespor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Samsunspor ile Rizespor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Samsun'da oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu ve 1-1'lik beraberlikle bitti.

GOLLER İLK DEVREDE GELDİ

Samsunspor 7. dakikada Holse ile öne geçti. Rizespor ise 43. dakikada Rak-Sakyi ile karşılık verdi ve soyunma odasına gidildi.

İkinci devrede ise taraflar girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor ise 10 puana yükseldi. Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Rizespor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor ile Rizespor yenişemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz