Ümraniyespor'dan bahis skandalı açıklaması: "Küme düşme kaldırılmalıdır"

1. Lig takımlarından Ümraniyespor, bahis skandalına dair bir açıklama yayınladı. İstanbul ekibi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıın ardından küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Hacıosmanoğlu, Devlet kurumlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalarla profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Bahis hesabı olan 371 hakem arkadaşımızın içinden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı; Üst Klasman hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.