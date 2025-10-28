Aslan gibi rekor! Galatasaray istatistiklerde zirve yaptı...

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin ilerleyen Galatasaray, istatistiklere damgasını vurmaya devam ediyor. İç sahada yenilmezlik serisini 31 maça çıkartan Cimbom'da, bireysel başarılar da dikkat çekiyor.

ATAN DA İYİ TUTAN DA…

3 sezondur lige 10'da 9 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar; en az gol yiyen (5) ve en çok gol atan (25) takım konumunda.

OKAN BURUK 100'LER KULÜBÜNDE

Galatasaray'ın başında 120 lig maçında 100 galibiyet gören Okan Buruk, Türkiye'de bu başarıya en hızla ulaşan teknik adam oldu.

CİMBOM EFSANELERİ ARASINA GİRDİ

Giresunspor dışında Süper Lig'de rakip olduğu 23 takımın 22'sine gol atan ve 67 gol kaydeden İcardı, adım adım zirveye gidiyor. Arjantinli yıldız 6 gol daha atarsa, 72 gollü Hagi'yi geçerek kulüp tarihine adını yazdıracak.

OSİMHEN DURMAK BİLMİYOR

Sarı-kırmızılı formayı 50 kez giyen Osimhen, 43 gol-7 asistlik performansıyla maç başına 1 gollük ortalama yakaladı.