Beşiktaş’ta teşhis var sonuç yok! 80 milyon euroluk yatırım işe yaramadı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kalarak yine erkenden zirvenin uzağında kaldı ve liderin 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada sabır ve transfer ihtiyacına dikkat çekti. Yalçın'ın sözleri, takımın son iki teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'in benzer ifadelerini hatırlattı. 1-1 biten karşılaşmanın ardından konuşan Yalçın, "Sorunumuz hemen çözülebilecek bir sorun değil. 2-3 transfer dönemi gerekiyor." dedi.
HER GELEN ''TRANSFER DÖNEMİ'' DİYOR
Beşiktaş'ta geçen sezonun başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst, 5 Kasım 2024'te Malmö maçı öncesinde "Takımda değişiklikler olmalı. 2 transfer dönemi daha gerekebilir." ifadesini kullanmıştı. Ole Gunnar Solskjaer ise ligin 31. haftasında Başakşehir'e kaybedilen maçtan sonra, "Beşiktaş'a ameliyat lazım. Takımı ancak 2-3 transfer döneminde iyi bir yere getirebiliriz." demişti.
GELEN, GİDENDEN FARKSIZ
Son üç teknik direktör de Beşiktaş'ın mevcut durumuyla ilgili benzer tespitlerde bulundu ancak yapılan oyuncu değişiklikleri ve transferler sonuç getirmedi. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 80 milyon Euro bonservis harcamasına rağmen bu sezonda da istikrar yakalayamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden erken elenen Beşiktaş, Süper Lig'de ise henüz 10. haftada zirvenin 11 puan gerisine düştü.
SERGEN YALÇIN'DA ÇARE OLAMIYOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Maç başına 1.56 puan ortalaması yakaladı. Ondan önce görev yapan Solskjaer, 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 1.72 puan ortalamasıyla görevden ayrılmıştı. Giovanni van Bronckhorst ise 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 1.70 puan ortalamasında kalmıştı.