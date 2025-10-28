Beşiktaş’ta teşhis var sonuç yok! 80 milyon euroluk yatırım işe yaramadı

HER GELEN ''TRANSFER DÖNEMİ'' DİYOR

Beşiktaş'ta geçen sezonun başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst, 5 Kasım 2024'te Malmö maçı öncesinde "Takımda değişiklikler olmalı. 2 transfer dönemi daha gerekebilir." ifadesini kullanmıştı. Ole Gunnar Solskjaer ise ligin 31. haftasında Başakşehir'e kaybedilen maçtan sonra, "Beşiktaş'a ameliyat lazım. Takımı ancak 2-3 transfer döneminde iyi bir yere getirebiliriz." demişti.

GELEN, GİDENDEN FARKSIZ

Son üç teknik direktör de Beşiktaş'ın mevcut durumuyla ilgili benzer tespitlerde bulundu ancak yapılan oyuncu değişiklikleri ve transferler sonuç getirmedi. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 80 milyon Euro bonservis harcamasına rağmen bu sezonda da istikrar yakalayamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden erken elenen Beşiktaş, Süper Lig'de ise henüz 10. haftada zirvenin 11 puan gerisine düştü.