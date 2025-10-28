Deniz Gül attı, Porto 3 puanı aldı!

Portekiz Premier Ligi 9. hafta karşılaşmasında Porto, Moreirense'ye konuk oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekip 18. dakikada 1-0 öne geçti. Ardından Aghewowa ile skoru eşitleyen Porto'da, galibiyeti perçinleyen gol 74. dakikada oyuna giren ve yaptığı kafa vuruşu ile milli futbolcumuz Deniz Gül'den geldi.

Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9. resmi maçında 2. golünü kaydeden Deniz Gül, 262 dakika süre aldı. Maç sonu Porto teknik direktörü Francesco Farioli: "Deniz Gül, muhteşem bir adam! Performansından çok mutluyum. Ona duyduğum güveni sonuna kadar hak ediyor. Daha fazla oynayacak, daha fazla dakika alacak. Bugün galibiyeti bize getirdiği için çok mutluyum." İfadelerini kullandı.