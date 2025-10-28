Juventus’ta Spalletti sesleri!

İtalyan devi Juventus'ta , teknik direktör Tudor ile yolları ayırdıktan sonra Spalletti ismi daha yüksek sesle konuşulur oldu.

Serie A'da geride bırakılan 8 haftada 12 puanla 8. sırada bulunan ve zirveyle arasını iyice açan Juventus, alınan son 1-0'lık Lazio mağlubiyetinin ardından Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

Sezon başından bu yana beklentilerin iyice altında kalan Juve'de, alınan kötü sonuçlar sonrası Igor Tudor'un geleceği sorgulanmaya başlanmıştı.

İtalyan devi, Lazio maçının ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. La Gazzetta dello Sports'un haberine göre, Torino ekibinde Tudor'un yerine gelecek en güçlü ismin Luciano Spalletti olduğu belirtildi. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adam, Serie A'da Napoli ile şampiyonluk yaşamıştı.