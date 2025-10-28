Karadeniz’de kardeş payı

Süper Lig'de dün Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı, Samsunspor ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi takım, 7. dakikada Holse'nin golüyle öne geçti. 43'te de Rize, formda yıldızı Rak-Sakyi ile eşitliği yakaladı. İkinci devrede Samsun yüklenirken Thomas Reis'in ekibi,Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet alan Samsun, böyleceRizespor'un yüzü de 3 haftadır (2B/1M) gülmüyor.