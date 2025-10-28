Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karadeniz’de kardeş payı
Giriş Tarihi: 28.10.2025

İlk yarıda Holse’nin golüyle Samsunspor üstünlüğü alırken Rizespor’un yıldızı Rak-Sakyi eşitliği sağladı. İkinci devrede gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de dün Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı, Samsunspor ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi takım, 7. dakikada Holse'nin golüyle öne geçti. 43'te de Rize, formda yıldızı Rak-Sakyi ile eşitliği yakaladı. İkinci devrede Samsun yüklenirken Thomas Reis'in ekibi, Emre Kılınç, Zeki Yavru ve Van Drongelen ile yakalanan 3 pozisyonu da değerlendiremedi. Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet alan Samsun, böylece Süper Lig'de son 4 haftada 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Rizespor'un yüzü de 3 haftadır (2B/1M) gülmüyor.
