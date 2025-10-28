Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda tek golle turladı!

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Kayserispor'a turu getiren golü Indrit Tuci attı. Sarı-kırmızılı takımın yakaladığı önemli pozisyonlarda rakip takım kalecisi Mert geçit vermedi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan Cardoso tarafından kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde boş kalan Tuci'nin kafa vuruşunu kaleci Mert çıkartırken, dönen topu yine Tuci tamamladı. 1-0
16. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta sol çaprazda topla buluşan Mane kaleyi düşündü ancak top dışarı çıktı.
69. dakikada Mendes, sol kanattan bindiren Opoku'yu topla buluşturdu. Opoku'nun yerden ortasında topla buluşan Ramazan, bekletmeden kaleyi düşünürken, Mert topu ayaklarıyla çıkardı.
86. dakikada Dorukhan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Burak, topla birlikte ceza sahasına girdi. Burak'ın müsait pozisyondaki vuruşu auta çıktı.
90. dakikada ceza sahasının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta Onugkha'nın vuruşu barajda kalırken, barajdan dönen top Ramazan'ın önüne düştü. Ramazan'ın sert vuruşunu Mert kornere çeldi.
İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ:
GOL | Zecorner Kayserispor 1-0 Niğde Belediyespor