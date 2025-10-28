Onana: "Buradaki hakemlerin nasıl olduğunu o maçta öğrendim"

'ŞİMDİ SIRA BİZDE, GENÇLERE YARDIM ETME ZAMANI'

Yaklaşık 7 yıl önce kurduğu Andre Onana Vakfı'na ilişkin de konuşan Onana şunları söyledi:

"Vakıf kurma fikri Ajax'tayken doğdu. Nereden geldiğimi unutmuyorum, zorlukları çok iyi biliyorum. Kamerun'da büyürken, birbirimizi desteklemenin önemini öğrendim. Bana el uzatan, bana yardım eden çok insan oldu. O yüzden artık bizim de genç kardeşlerimize, yeni nesle bir şeyler vermemizin vakti geldi diye düşündüm. Çünkü bizden büyük abilerimiz bizim için çok şey yaptı, şimdi de sıra bizde, gençlere yardım etme zamanı. Başta Kamerun'daki görme engelli çocuklara yardım etmek istedik ama kısa sürede büyüdük. Şimdi dezavantajlı topluluklara ücretsiz ameliyat ve sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece son bir yılda binden fazla operasyon yaptık. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocukların eğitimleri ile ilgili de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yılın en başarılı vakfı ödülünü aldık. Bu beni çok mutlu etti tabii ki. Elbette yaptıklarımız o insanların hayatını tamamen değiştirmeyecek, ama biz onlara bir gülümseme vermeye çalışıyoruz. Çünkü onlara verebileceğimiz tek şey gülümsemedir. Vakfımız Kamerun merkezli ama biz Kamerun dışında da birçok şey yapmaya alışığız. Eğer Türkiye'de yapmamız gerekirse, vakfım Türkiye'de de çalışma yapar. Yer fark etmez çünkü bizim için en önemli olan insandır, ülke değil."

'KALECİLİK ARTIK TAM BİR OYUN KURUCU GÖREVİ'

Modern futbolda kalecilerin rollerinin son 20 yılda değiştiğini belirten Onana, "Kalecilerin bugün nasıl hareket ettiğine baktığınızda, yıllar öncesine kıyasla çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama oyun kurulumunda en önemli şey fırsat, yani elinizdeki opsiyonlar. Takım arkadaşlarınızın size neler sunduğu. Harika ayağınız olabilir, ama eğer pas seçenekleri kapalıysa, eğer öndeki oyuncular size kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor olur. Bence bu her şeyin karışımı. Çünkü eğer topla çok oynamak isteyen bir takıma sahipseniz, kaleci için oyun kurmak daha kolaydır. Tabii ki her zaman uzun top atabilirsiniz, ama bazen takımın buna ihtiyacı olmaz" dedi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMAKTIR'

Kendisi için önemli olanın takım için en iyisini yapmaya çalışmak olduğuna vurgu yapan başarılı eldiven, "Eğer oyun kurmam gerekiyorsa, önce analiz ederim. Rakip baskı yapıyor mu, kanat oyuncusuyla mı baskı yapıyor, santraforla mı baskı yapıyor, yoksa stoperleri mi öne çıkıyor? Bunlar, top ayağımdayken görmem gereken şeyler. Rakibin nasıl hareket ettiğini takip ederim ve seçeneklere bakıp kararımı veririm" diye konuştu.

'HAYATIMDA AFFETMEYECEĞİM ŞEY MANİPÜLASYON'

Hayatta dürüstlüğün en önemli değer olduğunu vurgulayan Onana, "Hayatımda affetmeyeceğim şey manipülasyon. Hepimiz yetişkin insanlarız. İşler iyi gitmiyorsa, sadece gerçeği söyleyin. Ama oyunlar oynamaya başlarsanız ve insanları manipüle etmeye çalışırsanız bundan nefret ederim. Birisi böyle olduğunda saklamam, direkt yüzüne söylerim, 'Kardeşim, üzgünüm. Ben bundan nefret ediyorum' diye. İnsanız, yanılabilir, hata yapabiliriz. Bu hayatın bir parçası, öğrenmenin bir parçası. Hayatın içinde bir süreç. Ama hata yapan manipüle etmeye çalışırsa, bu benim için hayattaki en kötü şey" dedi.

'BASKETBOL OYNAMAYI SEVİYORUM'

Onana, futbol dışında basketbol oynamayı sevdiğini ifade ederek, "Basketbol oynamayı seviyorum. Tabii LeBron James kadar iyi değilim ama dünyanın en kötüsü de değilim. Tenis oynamayı da seviyorum. Ama en önemlisi, yüzme bilmediğimi söylemem lazım. Bu gerçekten komik ama evet, doğru! Tecrübeli kaleci, "Kamerun'da ailem bana 'Tanrı'nın 24'ü' diyor, çünkü 24 numarayı seviyorum ve hayatımdaki başarıları Tanrı'nın bir armağanı olarak görüyorlar" diye konuştu.

ONANA'NIN EN İYİ 11'İ

"Manuel Neuer. Collins Fai, Sergio Ramos, Duplexe Tchamba, Ambroise Oyongo. Sebaatien Siani, Hakim Ziyech, Daniel Kome, Christian Bassogog. Jean Marie Dongou, Karl Toko Ekambi."