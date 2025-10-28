Türk futbolunda temiz eller operasyonu

TARİHİ BAHİS SORUŞTURMASINA KULÜPLERDEN TAM DESTEK: GÖREVE HAZIRIZ!



TİTİZLİKLE ARAŞTIRILSIN

Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında TFF tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını, kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini önemle talep ediyoruz. Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.





İSİMLER AÇIKLANSIN!

Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız.





GÜVENİ TESİS EDELİM

Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir. Kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır. Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Fenerbahçe olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.





BU BİR MİLAT OLMALI

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



ADALET İNŞA EDİLSİN

Trabzonspor kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığı, adaletin tesis edilmesi gerektiği konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır.