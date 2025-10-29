Galatasaray kazanırsa ikincilik yarışı başlar

MURAT ÖZBOSTAN: Ligde bu hafta çok kritik maçlar var. Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşması ne olur? Bu derbiyi nasıl görüyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, Liverpool maçının kadrosunu maalesef kaybetti. Trabzon'a karşı Sanchez cezalı, Singo ve İlkay sakat. Bu üç oyuncunun eksikliği takım ritmini ve bütünlüğünü olumsuz etkiliyor. Trabzon ideal kadrosunu yakaladı, uyumlu oynuyorlar, iyi mücadele edip adeta rakiple savaşıyorlar. G.Saray en büyük gücünü yine taraftardan alacak ama RAMS Park'ta düello olacak, Okan hocanın Trabzon'a karşı en büyük silahı, Liverpool maçında uyguladığı kompakt futbol anlayışı olmalıdır.

AHMET ÇAKAR: G.Saray-Trabzonspor maçı ligin kaderini belirleyebilir. Diğer bir deyimle Trabzonspor'un maçı kazanması belki de ligi belli oranda yeniden başlatır. Trabzonspor zirveye ortak olduğu gibi F.Bahçe ve Beşiktaş için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hatta beraberlik bile ligin bundan sonraki heyecanını artırabilir. Ama G.Saray kazanırsa ligin geleceği açısından, özellikle G.Saray dışındaki takımlar için ikincilik mücadelesi şeklinde geçeceği yönündedir.

G.SARAY LİGE AĞIR GELİYOR

ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim G.Saray ile ilgili bir genel görüşüm var; kadrosu bu lige ağır geliyor. Sürekli lig şampiyonlukları da gündemde olunca taraftar coşkusu gitgide artıyor. Bilhassa RAMS Park'ta G.Saray gibi bir takımla karşılaşmak gerçekten çok zor. Trabzonspor tahminimden daha iyi bir başlangıç yaptı, iyi yoldalar ama zirve mücadelesi için mutlaka bu maçtan en az bir puan almaları gerekiyor. Aksi takdirde rakibiyle arasındaki fark 8'e çıkacak. Pazar günkü derbiyi de düşünürsek G.Saray'ın yalnız kalma ihtimali dahi mümkün.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şu anda sezonun en önemli maçı. Biri lider, diğeri ikinci. Trabzonspor yenerse puan farkını ikiye düşürecek. Uzun yıllar sonra ilk defa zirvenin kokusunu almaya başladılar. G.Saray'ın kendi sahasındaki gücü belli. Geçen sezonki maçı son saniyelerde kazanmışlardı. Bu kez Davinson olmayacak. Maçın aslında mücadele dışındaki kilidi de burada; G.Saray'da Onuachu'yu; Trabzon'da Osimhen'i kim durduracak? İki takımın dengelerinde ciddi şekilde sarsılmalar var ve biz oyuna bakarken bir taraftan da Uğurcan için bambaşka bir maç oynanacak. Sezonun en keyifli derbisini izleyeceğiz diye düşünüyorum.



HAKEMLİĞİN 11 EYLÜL'Ü! BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIK



MURAT ÖZBOSTAN: Hakemlerin bahis oynaması gündeme bomba gibi düştü. TFF tarihi bir olaya imza atarken kulüpler destek verdi. 152 hakem dün akşam açıklandı. Yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Tarih 24 Ekim 2025; TFF, medya kuruluşlarına şöyle bir metin yolluyor: ''TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü önemli açıklamalarda bulunacak. Basın toplantısına katılacaklar akreditasyon yaptırmak için TSYD'ye başvuruda bulunmalıdırlar.'' Sayın Hacıosmanoğlu, tüm Türkiye'yi ve spor dünyasını ilgilendiren hakemlerle ilgili bahis skandalını açıklıyor ve dün gece 7 üst klasman hakeminin ismi açıklanıyor. 6'sını tan-ı mıyorum ama FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ü yıllardır yakından tanıyorum. Sonuç ne olur bilinmez, belki de 7 hakemin düdükleri ömür boyu asılacak. Ama kafamdaki soruya cevap bulamıyorum. Zorbay Küçük ismi son dakikada belli olmamıştır. MHK, o Küçük'ü Trabzonspor-Eyüpspor maçına atıyor. Allah'ı var Küçük çok iyi maç yönetti, Trabzon da Eyüp'ü 2-0 yendi. Yine o Küçük kötü bir maç yönetseydi, G.Saray maçı öncesi Trabzon'dan önemli bir oyuncuyu atsaydı ortalık yangın yerine dönerdi. MHK'nin bahis oynadığı tespit edilmesine rağmen Zorbay Küçük'ü Trabzon'a ataması dev bir skandaldır.

AHMET ÇAKAR: Bu olay, Türk hakemliğinin 11 Eylül'üdür. Bu olay, bizim hakemlerimizin belli bir kısmının sadece ahlâksız değil aynı zamanda geri zekâlı olduklarını da gösterdi. Resmi kanaldan kimlik bilgileri verilerek üye olunan bir sitede bahis oynamanın yarın bir gün ortaya çıkmayacağını düşünmek ancak geri zekâlılara mahsustur. Tablo çok kötü. 3 Temmuz Fetö kumpasında bile o dönemin yetkilileri iki hakemi bu işin dışında tuttular. Amaç, spor kamuoyunun hakemlere olan güveni kaybolmasın diye. Bu dakikadan sonra Türk futbolunda yaşanan her hakem hatası, masum hata olmaktan çıkıp bir bahis manipülasyonu olarak algılanacak. Fakat toplum zannetmesin ki bu işin içinde sadece hakemler var. Özellikle alt lig futbolcuları, antrenörler ve idareciler bu işin içinde olabilir. Diğer bir deyimle aptalca kimlik bilgilerini verip deşifre olan hakemler aslında torbacı. Asıl illegal sitelerden oynayanların da ortaya çıkması lazım ama bu, çok güç görünüyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bazı hakemlerin bahis oynayacağını tahmin etmemek mümkün değil ama bunların adedini duyunca gerçekten şaşırdım. En ilgimi çeken konu da öyle bir kritik kamu görevi yapanların nasıl kendilerine ait hesap açmaları. Bu bir akıl tutulmasıdır. Tabii ki ülke futbolu adına çok üzücü bir olay.

LİSTEDEN İSİM Mİ ÇIKARTILDI!



GÜRCAN BİLGİÇ: Sanırım Zorbay Küçük dışındaki isimlerin Süper Lig için çok bir anlamı yok. Ancak dedikodular birkaç bilinen hakemin listeden çıkartıldığını çünkü önemli derbileri yönettiklerini söylüyorlar. Başka bir yaklaşım; bu isimlerin hemen hemen tamamının Ferhat Gündoğdu MHK'si tarafından klasman yükseltilip maçlara atandığı... Fakat bu operasyonu yapan da Gündoğdu MHK'si. Sonuçta federasyon tüm kurumlarıyla futbolun adaletine gölge getirenlerin boğazına çöktü. Kendi temizliğini başlattı. Şimdi savcılığın daha detaylı tespitleri çok önemli...



FENERBAHÇE KİMLİĞİNİ HATIRLADI



Tedesco, Mourinho'nun yaptığı hataların tekrar edilmesine izin vermedi

ÖZBOSTAN: F.Bahçe'de Tedesco hayal ettiği oyunu uygulamaya başladı mı?

TÜZEMEN: Tedesco geldiğinde şöyle dedim: "F.Bahçe için en doğru seçim. İtalyan köklere sahip Akdenizli bir Alman. Gerektiğinde sert ve disiplinli. Çok iyi bir taktisyen. Tedesco ile F.Bahçe'nin takım oyunu gelişecektir." F.Bahçe'nin başarısının sırrı, Tedesco'nun teknik adamlık kimliğiyle yaptığım analizle eşdeğerdir.

ÇAKAR: Takım dirileşmiş, orta saha direnci çok artmış, takım savunması ve rakipten top kapma süresi de oldukça iyi duruma gelmiş. Fakat önemli olan bu istikrarın sürmesi.

ÜRÜNDÜL: Tedesco'nun zamana ihtiyacı vardı. Kendisine çok önemli bir eleştirim vardı; yetenekli de olsalar fizik güçleri düşük, devamlılıkları ve pres özelliği olmayan iki futbolcuyu bir arada oynatmak yanlış diye: Talisca ve Asensio… Takıma iyi idman yaptırdıktan sonra orta sahanın ortasına da İsmail'in yanına Alvarez'i yerleştirince işler rayına girdi. Mesela son maçta Asensio'yu çıkarınca Talisca'yı aldı.

BİLGİÇ: Karagümrük maçının ilk 45'inden itibaren F.Bahçe'nin teknik direktör takımı olmaya başladığını gördük. Takımın dengesi, fiziki yetersizlik ile öz güven eksikliği en temel zaaflar. Bunu Stuttgart performansı ile bir nebze giderdiler, G.Antep maçında şiir gibi oynadılar. Kimse Gaziantep maçının krizsiz geçmesini beklemiyordu. Hatta devre arasında 'sipeyşil virüsünün' yeniden canlanacağını da düşündük: Skoru aldıkları için kendi ceza alanlarına çekilmeleri… Tedesco, bunu yaptırtmadı. F.Bahçe tekrar büyük takım oluyor.



ŞİKŞİKÂYETİ YETİ BIRAKMA ZAMANI!



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, söylemleriyle kendisini hedef yapıyor. Takımda aile ortamını yaratmalı

ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da artık hedefte. Ne olacak bu takımın hali?

TÜZEMEN: Sergen Yalçın, söylemleriyle kendisini hedef yapıyor. Beşiktaş'ın sorunlarını ve kadro yapısını bilerek görevi kabul etti. Şimdi çıkıp "Bu golleri ben mi atacağım? Bana üç transfer dönemi lazım" diyor. Sergen hoca, sorunlardan bahsedeceğine takımı bir aile ortamına sokmalı.

ÇAKAR: Beşiktaş-F.Bahçe derbisi köprüden önceki son çıkış. Kaybederlerse Sergen Yalçın bırakmak zorunda kalır. Daha sonra Beşiktaş'ta çiviler yerinden oynar. Seçim tartışmaları gündeme gelir, şu anda aportta bekleyen başkan adayları ortaya çıkar, taraftar küser, özetle Beşiktaş'ta çok şey bitmiş olur.

ÜRÜNDÜL: Beşiktaş senelerdir devamlı teknik direktör değiştiriyor. Değil zirveye oynamak çok erken havlu atıyor. Şimdi tek prestij maçı derbiye odaklanacaklar.

BİLGİÇ: Sergen hocanın konuşmaları esastan doğru ama usulden yanlış. Onun tespitlerinin benzerini yaptığı için Solskjaer gönderildi. 'Beşiktaş böyle oynamaz' denildi. Diyenler arasında o zamanlar yorum yapan Sergen hoca da vardı. Bu görevi ona 'Daha iyisini yap' diye verdiler. Şimdi oturup futbolculardan şikâyetçi olmak, çözümden de uzaklaşmak demektir. Elindeki kadro bu, uygun sistemi bulacaksın. Sergen hoca belki de eski yardımcısı Murat Şahin'in eksikliğini kapatamıyor. Sonuç; Beşiktaş takımı en az bir şeyi iyi yapmak zorunda: Ya iyi savunacak ya da iyi saldıracak. Şu anda ikisi de yok.



OLAY İCARDİ AÇIKLAMASI!

Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino, "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz. O tarihe kadar teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendiririz" dedi

Sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro İcardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino, ayrılığa yeşil ışık yaktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Pino, şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama G.Saray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız. Mauro'nun, Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor. Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor."





KARTAL ÖNDE GİDEMİYOR!

KASIMPAŞA ile berabere kalarak yine önemli kayıp yaşayan Beşiktaş, Cengiz Ünder ile öne geçtiği maçta Winck'e engel olamazken son dönemdeki hastalığı nüksetti. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 4 maçında da öne geçen taraf olsa da sadece bir kez galip gelebildi. Konyaspor'u erteleme maçında 2-0 yenen Kartal, diğer 3 müsabakada hayal kırıklığı yaşadı. Derbide G.Saray deplasmanında üstünlüğü bulan Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen 1-1'lik skora razı oldu. G.Birliği karşısında öne geçse de 3 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasımpaşa'da da skor üstünlüğünü koruyamadı.