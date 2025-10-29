Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milli yıldız Inter'i galibiyete taşıdı...
Giriş Tarihi: 30.10.2025 01:05 Son Güncelleme: 30.10.2025 01:13

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milli yıldız Inter'i galibiyete taşıdı...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, evinde Fiorentina'yı konuk etti. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise mücadeleye damga vururken, attığı gollerle yıldızlaştı. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milli yıldız Inter’i galibiyete taşıdı...

Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A 9. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakanın ilk devresinde eşitlik bozulmadı ve taraflar 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına girdi.

HAKAN SAHNEYE ÇIKTI

Ev sahibi ekipte Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada, karşılaşmanın gol perdesini açtı. Inter, bu golden 5 dakika sonra Susic farkı 2'ye çıkardı.

PENALTIDA HATA YAPMADI

Maçta son sözü söyleyen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu, 88. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

Öte yandan konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Inter, 18 puana yükseldi. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milli yıldız Inter'i galibiyete taşıdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz