Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milli yıldız Inter’i galibiyete taşıdı...

Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A 9. hafta maçında kozlarını paylaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakanın ilk devresinde eşitlik bozulmadı ve taraflar 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına girdi.
PENALTIDA HATA YAPMADI
Maçta son sözü söyleyen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu, 88. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.
Öte yandan konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Inter, 18 puana yükseldi. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.