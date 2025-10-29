Karacabey Belediyespor kupada 4 tura yükseldi

Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında 3. Lig 3. Grup temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor'u konuk etti.

M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı mavi siyahlılar 3-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

İlk yarısı golsüz geçen maçta ikinci yarıya hızlı başlayan Karacabey Belediyespor, 46. dakikada Berke Erdemır'in, Abdullah Balıkçı'nın asistinden gelen golüyle 1-0 öne geçti. 51. dakikada konuk ekip adına Emre Furtuna eşitliği sağladı. 55. dakikada Abdullah Balıkçı bir kez daha sahneye çıktı ve ev sahibini yeniden öne geçirdi.

Oyunda üstünlüğünü koruyan Karacabey ekibi, 79. dakikada Tayyip Mevlüt Kaya'nın asistinde Abdullah Balıkçı'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince Karacabey Belediyespor, adını 4. tura yazdırmayı başardı.

