Muş Spor, Menemen FK’yı saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Muş Spor Kulübü,evinde Menemen FK'yı konuk etti.
Zorlu mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken, ev sahibi Muş Spor, uzatma dakikalarında Oğuzhan Akgün'nün golüyle 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Enver Aydın, İsmail Ertunç, Giray Kara
Muş Spor Kulübü: Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Mert Kula, İlker Günaslan (Yusuf Yıldırım dk. 62), Emirhan Kayalar, Serkan Odabaşoğlu, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 62), Emirhan Karagülle (Cumali Bişi dk. 78), Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 69), Oğuzhan Akgün (Ahmet Tekin dk. 111), Ahmet Sun (Onur Ramazan Toprak dk. 62)
Yedekler: Abdülkadir Taşdan, Ozan Resuloğlu, Yunus Toplu, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Fatih Çardak
Menemen FK: Emir Akay, Eren Fansa, Onur Akdeniz, Hakan Selim Yıldız, Fırat Arslan (Emirhan Yılmaz dk. 83), Yunus Emre Karagöz, Alican Özfesli (Ahmet Dede dk. 22), Mustafa Can Birol (Ömer Ökte dk. 117), Burak Enes Yıkıc (Enver Büyükdere dk. 58), Alper Efe Pazar, Seçim Can Koç
Yedekler: Sertan Sevener, Çağan Taş, Ömer Ökte, Enver Büyükdere
Teknik Direktör: Bilal Kısa
Gol: Oğuzhan Akgün (dk. 97) (Muş Spor Kulübü)
Kırmızı kart: Serkan Odabaşoğlu (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Bilal Budak (Muş Spor Kulübü), Onur Akdeniz, Eren Fansa Mustafa Can Birol, Hakan Selim Yıldız (Menemen FK)