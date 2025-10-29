Onuachu-Augusto AŞ.

Trabzonspor'un hücum hattı performansı dikkat çekiyor. Paul Onuachu (7) ve Felipe Augusto (5), toplamda 12 gole ulaşarak ligin en üretken ikilisi oldu. Üstelik bu başarı, rakiplerine kıyasla çok daha düşük transfer maliyetleriyle kurulan bir kadrodan geldi. Galatasaray'da yıldız golcüler İcardi (6) ve Osimhen (3) ligde toplamda 9 gol kaydedebildi. Fenerbahçe'de ise En-Nesyri (6) ve Talisca (5) ikilisi 11 gole ulaştı. Beşiktaş'ta Rafa Silva (5) ve Abraham (4), 9 golle takipte kaldı.