Volkan Demirel resmen Gençlerbirliği’nde!

"TARAFTAR BU CAMİANIN EN HAKLI TARAFI"

Gençlerbirliği taraftarına da seslenen Volkan Demirel, "Her şarta rağmen tribünleri dolduran bir taraftar var. Onlar bu camianın en haklı tarafı. Belki skor olarak istedikleri yerde değiliz ama oyuna baktığımda bu takım 4-5 maçta çok daha fazla puan toplayabilecek pozisyonlar yakalamış. Kadro yapısını biliyoruz, bu takımı yukarıya taşımak için buradayız." diye konuştu.

Genç futbolculara da özel bir paragraf açan genç teknik adam, "Gençlerbirliği zaten Türkiye'nin en önemli futbol atölyesi. Burada yüzlerce genç oyuncu yetişiyor. Eğer bu gençlerden sadece birkaçına dokunabilirsek, onları Türk futboluna kazandırabilirsek, bu benim için en büyük başarı olur." dedi.

"ÖNCELİKLİ HEDEF ALTTAN UZAKLAŞMAK"

Yeni görevinde kısa vadeli hedeflerini de açıklayan Demirel, "Şu anda öncelikli hedefimiz alt sıralardan uzaklaşmak. Hemen büyük hedefler koymak istemiyorum ama Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere taşımak için inancımız tam. Bu camia başarıyı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN MEHMET KAYA'DAN AÇIKLAMA: "YANLIŞ HABER YAPILMASIN"

İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya ise son günlerde kamuoyunda çıkan iddialara değindi. Kaya, "Ben bu göreve yönetim kurulunun seçimiyle geldim. Kayyuma gidecek bir kulübün yönetim tarafından seçilmiş bir başkanıyım. İlk maçımız Beşiktaş'tı, iyi oynadık ve ben oyunculara söz verdiğim primi ödedim. Ancak bazı haberlerde '17 kişinin seçtiği başkan' gibi ifadeler kullanıldı. Doğru haber yapılmasını rica ediyorum." ifadelerini