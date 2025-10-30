Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:41

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü Kocaelispor'u konuk edecek.

AA
Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında Kocaelispor’u ağırlayacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 10 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, son maçında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan Kocaelispor ise 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz