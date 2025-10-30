Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor’da açıklamalarda bulunuyor!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'dan canlı olarak yayınlanan 'Gündem Özel' programında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum.

"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"

Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum.

"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye.

"TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik direktörün ve ekibin yaptığı transferlere bugüne kadar 'çok iyi transferler yapılmış' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil. Takımın genel halinden memnun değil.

SCOUT SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Önemli olan sistemi oturtmak. Kulübün transfer politikası için. Ahmet gider Mehmet kalır. Sistemi bozmamak önemli. Hocanın kurmak istediği sistem mevcuttan farklı değil. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak. Bugün, Sergen Yalçın kendine göre bir scout ekibi yapar. Yarın, yeni hoca kendine göre bir scout ekibi yapar. Sistemi bozmamak önemli.

GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Başkan oldum, Ümraniye'ye gittim. Gedson'un gittiği kulübün teklifi vardı masanın üstünde. Gedson, hakikaten gitmek istedi. Kaos ortamı, bütün futbolcuları etkiledi.

Sergen hocanın istediği 2-3 tane futbolcu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı.