Beşiktaş’ta gözler bu projede! 200 milyon euroluk gelir bekleniyor

ASTRONOMİK GELİR BEKLENİYOR

Bu anlaşmaya göre; Şişli'de, arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan alanda, yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt, Beşiktaş tarafından yapılacak. Bu, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurt olarak kayıtlara geçecek. Dikilitaş'taki arazisini 20 dönüme çıkaran siyah-beyazlı kulüp, Emlak Konut ile birlikte yürüttüğü projenin ihalesini çok kısa bir süre içerisinde kamuoyuna duyuracak.