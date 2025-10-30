Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta gözler bu projede! 200 milyon euroluk gelir bekleniyor
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:33

Beşiktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile anlaşmaya vardı. Söz konusu bölgedeki arazisine 4 dönüm daha katan siyah-beyazlı kulüp, yapılacak inşaat projesinden 200 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor.

Beşiktaş, kulübün ekonomisine büyük katkı sağlayacak Dikilitaş Projesi'nde yeni bir evreye girdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma ile 16 bin metrekarelik projesine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan 4 dönümü de dahil etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu 4 dönüm için Ankara-İstanbul arasında mekik dokuduğu, büyük çaba harcadığı bildirildi.

ASTRONOMİK GELİR BEKLENİYOR

Bu anlaşmaya göre; Şişli'de, arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan alanda, yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt, Beşiktaş tarafından yapılacak. Bu, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurt olarak kayıtlara geçecek. Dikilitaş'taki arazisini 20 dönüme çıkaran siyah-beyazlı kulüp, Emlak Konut ile birlikte yürüttüğü projenin ihalesini çok kısa bir süre içerisinde kamuoyuna duyuracak.

İhale sürecinin ardından Beşiktaş, proje ofislerini kuracak ve gayrimenkul satışlarına başlayacak. Anahtar teslim olarak yapılacak projeden Beşiktaş'ın beklentisi, 200 milyon Euro gelir elde etmek. Başkan Adalı tarafından aylar önce duyurulan projede, hareketliliğin yıl sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün A Spor'a konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak programda Adalı, projelerden ekonomik duruma, yapılacak transferlerden takımın gidişatına dair bilgiler verecek.

Beşiktaş’ta gözler bu projede! 200 milyon euroluk gelir bekleniyor
