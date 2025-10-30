Bodrum FK kupada farka koştu! İşte maçta atılan tüm goller

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bodrum FK, deplasmanda Zonguldakspor ile karşılaştı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 64 ve 74. dakikalarda Mert Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan Dimitrov, 75. dakikada Yusuf Sertkaya ve 86. dakikada ise İsmail Tarım kaydetti. Bu sonucun ardından Bodrum FK kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

GOL | Zonguldakspor 0-1 Sipay Bodrum FK

GOL | Zonguldakspor 0-2 Sipay Bodrum FK

GOL | Zonguldakspor 0-3 Sipay Bodrum FK

GOL | Zonguldakspor 0-4 Sipay Bodrum FK