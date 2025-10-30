Dikilitaş Projesi 20 dönüme çıktı

Beşiktaş, kulübün ekonomisine büyük katkı sağlayacak Dikilitaş Projesi'nde yeni bir evreye girdi.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu 4 dönüm için Ankaraİstanbul arasında mekik dokuduğu, büyük çaba harcadığı bildirildi.Bu anlaşmaya göre, Şişli'de arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan alanda yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt Beşiktaş tarafından yapılacak. Bu, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurt olarak kayıtlara geçecek. Dikilitaş'taki arazisini 20 dönüme çıkaran siyah-beyazlı kulüp, Emlak Konut ile birlikte yürüttüğü projenin ihalesini çok kısa bir süre içerisinde kamuoyuna duyuracak. İhale sürecinin ardından Beşiktaş, proje ofislerini kuracak ve gayrimenkul satışlarına başlayacak. Anahtar teslim olarak yapılacak projedenBaşkan Adalı tarafından aylar önce duyurulan projede hareketliliğin yıl sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün A Spor'a konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak programda Adalı, projelerden ekonomik duruma, yapılacak transferlerden takımın gidişatına dair bilgiler verecek.