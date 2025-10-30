Esenler Erokspor, Türkiye Kupası’nda 2 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Esenler Erokspor, Ağrı 1970 ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 4 ve 72. dakikalarda Alper Karaman kaydetti. Esenler'de Altar Han 71. dakikada penaltı kaçırdı.

Ağrı 1970'de Yusuf Şengüler, 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor kupada adını 1 üst tura yazdıran taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda oynanan günün diğer karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle;

1926 Buluncak 1-3 Iğdır FK

Karaköprü Bld. 0-3 Çaykur Rizespor