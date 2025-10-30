İkinci dalga yolda!

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından önceki akşam 152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti. Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 isim savunmalarını verecek.Oyuncularla ilgili PFDK sevkleri için gözler gelecek haftaya çevrildi.152 hakem içinde tüm dikkatleri üzerine çeken Zorbay Küçük'ün, ismi açıklandıktan sonra yakın çevresinedediği kaydedildi. 33 yaşındaki Küçük'ün, avukatlarıyla birlikte sözlü savunma yapmak istediği de bildirildi.2023-24sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında oynanan ve şut çekilmeden 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının hakemi de bahis soruşturmasında yer aldı. Bahis oynanan 152 hakem arasında bu karşılaşmanında bulunuyor. Mücadelede görev yapan Ömer Faruk Gültekin ve Harun Reşit Güngör'ün isimleri ise listede yer almadı. Olaylı maçın ardından Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi., bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi., bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi., 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi., bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi., 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi., 3 maç yönetti.TRABZONSPOR...... 27BEŞİKTAŞ............... 20FENERBAHÇE......... 15GALATASARAY..... 12MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi verdi. Zorbay Küçük, TFF'nin 2025 yılı FIFA hakem listesinde olduğu ve Avrupa'da da görev yaptığı için UEFA süreci yakından takip ediyor.kulüp başkanlarının bazı hakemlere nakit para ve kıymetli hediye temini gibi teklifler içeren telefon konuşmaları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda cezalar şöyle oldu:6 puan silindi, kulübe 150 bin Euro para cezası verildi. Kulüp başkanı Pinto da Costa 2 yıl futboldan men cezası aldı.Hakemlere rüşvet verip baskı yaptığı gerekçesiyle doğrudan küme düşürüldü ve 180 bin Euro para cezasına çarptırıldı.Birden fazla hakeme yıllarca hak mahrumiyeti cezaları verildi; bazı alt lig hakemleri rüşvet aldıkları için mahkumiyet aldı.FIFAkokartlı hakem Hoyzer, özellikle alt lig ve kupa maçlarındakasıtlı hatalar yaptığını itiraf etti. Böylece bahismafyasının yüksek oranlı kazançlar elde etmesini sağlıyordu.Sonuç;Bir diğer hakem DominikMarks da ömür boyu men cezası alıp 1 yıl 6 ay hapislehüküm giydi. Alman Futbol Federasyonu (DFB), etkilenenbazı alt lig maçlarını tekrar oynattı, Hoyzer'in verdiğihaksız kırmızı kartları iptal etti ve Hamburg kulübüneuğradığı zarar için tazminat ödedi.Büyük kulüplerin yöneticilerinin hakem atama komitesine illegal şekilde nüfuz ederek kritik maçlara istedikleri hakemleri atattıkları ortaya çıktı. 2004-2006 sezonlarını kapsayan telefon dinlemeleri sonucunda skandal patlak verdi.2004-05 sezonu şampiyonluğu tamamen iptal edildi. 2005-06 şampiyonluğu ise Juventus'tan alınıp Inter'e verildi. Juventus, lig sonuncusu ilan edilerek Serie B'ye düşürüldü.puan silme cezaları verildi, bazıları 1 yıl Avrupa'dan men cezası gibi ek yaptırımlar aldı.2018 Dünya Kupası eleme maçında yaşananlar, hakem şikesinin uluslararası düzeyde alabileceği en sert tepkiyi gözler önüne serdi., ceza sahasında Senegalli oyuncunun dizinden seken topa asılsız bir "elle oynama" kararı verdi. G.Afrika bu penaltıyla maçı 2-1 kazandı. Ancak pozisyonun bariz bir kural hatası olması ve bahis piyasalarındaki anormal hareketlenmeler FIFA'yı alarma geçirdi.