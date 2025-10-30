İkinci dalga yolda!

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından önceki akşam 152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti. Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 isim savunmalarını verecek. Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi.
Oyuncularla ilgili PFDK sevkleri için gözler gelecek haftaya çevrildi. Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi. Kısacası gözler bahis skandalında ikinci dalgaya çevrilmiş durumda.
HESABIMDAN ARJANTİN LİGİNE OYNAMIŞLAR!
152 hakem içinde tüm dikkatleri üzerine çeken Zorbay Küçük'ün, ismi açıklandıktan sonra yakın çevresine "Ben bahis oynamadım. Bu iftira... Bunu kanıtlayacağım. Benim hesabımdan Arjantin ligine 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam bedeli 40 TL olan bahis yapılmış"
dediği kaydedildi. 33 yaşındaki Küçük'ün, avukatlarıyla birlikte sözlü savunma yapmak istediği de bildirildi.
OLAYLI MAÇIN HAKEMİ BAHİS LİSTESİNDE!
2023-24
sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında oynanan ve şut çekilmeden 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının hakemi de bahis soruşturmasında yer aldı. Bahis oynanan 152 hakem arasında bu karşılaşmanın yan hakemi Mehmet Sıraç Akpınar
da bulunuyor. Mücadelede görev yapan Ömer Faruk Gültekin ve Harun Reşit Güngör'ün isimleri ise listede yer almadı. Olaylı maçın ardından Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.
7 ÜST KLASMAN HAKEMİN TEK TEK KARNESİ
ZORBAY KÜÇÜK,
bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.
YUNUS DURSUN
, bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.
SEYFETTİN ALPER YILMAZ
, bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.
MELİH KURT
, 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.
MEHMET ALİ ÖZER
, bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.
EGEMEN ARTUN
, 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.
MUHAMMED SELİM ÖZBEK
, 3 maç yönetti.
BAHİSÇİ HAKEMLER 4 BÜYÜKLERİN KAÇ MAÇINI YÖNETTİ
TRABZONSPOR...... 27
BEŞİKTAŞ............... 20
FENERBAHÇE......... 15
GALATASARAY..... 12
UEFA RAPOR İSTEDİ!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi verdi. Zorbay Küçük, TFF'nin 2025 yılı FIFA hakem listesinde olduğu ve Avrupa'da da görev yaptığı için UEFA süreci yakından takip ediyor. Tüm FIFA kokartlı hakemlerle ilgili UEFA Hakem Komitesi'ne bilgi gönderildiği de öğrenildi.
TARİHE GEÇEN HAKEM CEZALARI
2004 PORTEKİZ ALTIN DÜDÜK
Porto ve Boavista
kulüp başkanlarının bazı hakemlere nakit para ve kıymetli hediye temini gibi teklifler içeren telefon konuşmaları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda cezalar şöyle oldu:
PORTO:
6 puan silindi, kulübe 150 bin Euro para cezası verildi. Kulüp başkanı Pinto da Costa 2 yıl futboldan men cezası aldı.
BOAVİSTA:
Hakemlere rüşvet verip baskı yaptığı gerekçesiyle doğrudan küme düşürüldü ve 180 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
HAKEMLER VE YETKİLİLER:
Birden fazla hakeme yıllarca hak mahrumiyeti cezaları verildi; bazı alt lig hakemleri rüşvet aldıkları için mahkumiyet aldı.
2005 ALMANYA ROBERT HOYZER
Almanya, Robert Hoyzer adlı genç bir hakemin karıştığı büyük bir bahis skandalıyla çalkalandı.
FIFA
kokartlı hakem Hoyzer, özellikle alt lig ve kupa maçlarında
kasıtlı hatalar yaptığını itiraf etti. Böylece bahis
mafyasının yüksek oranlı kazançlar elde etmesini sağlıyordu.
Sonuç; Robert Hoyzer futboldan ömür boyu men cezası aldı ve dolandırıcılık suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir diğer hakem Dominik
Marks da ömür boyu men cezası alıp 1 yıl 6 ay hapisle
hüküm giydi. Alman Futbol Federasyonu (DFB), etkilenen
bazı alt lig maçlarını tekrar oynattı, Hoyzer'in verdiği
haksız kırmızı kartları iptal etti ve Hamburg kulübüne
uğradığı zarar için tazminat ödedi.
2006 İTALYA HAKEM ATAMASI
Büyük kulüplerin yöneticilerinin hakem atama komitesine illegal şekilde nüfuz ederek kritik maçlara istedikleri hakemleri atattıkları ortaya çıktı. 2004-2006 sezonlarını kapsayan telefon dinlemeleri sonucunda skandal patlak verdi.
Juventus:
2004-05 sezonu şampiyonluğu tamamen iptal edildi. 2005-06 şampiyonluğu ise Juventus'tan alınıp Inter'e verildi. Juventus, lig sonuncusu ilan edilerek Serie B'ye düşürüldü.
Fiorentina, Lazio, Milan ve Reggina'ya
puan silme cezaları verildi, bazıları 1 yıl Avrupa'dan men cezası gibi ek yaptırımlar aldı.
2016 JOSEPH LAMPTEY VAKASI
Kasım 2016'da oynanan Güney Afrika-Senegal
2018 Dünya Kupası eleme maçında yaşananlar, hakem şikesinin uluslararası düzeyde alabileceği en sert tepkiyi gözler önüne serdi. Karşılaşmanın Ganalı hakemi Joseph Odartei Lamptey
, ceza sahasında Senegalli oyuncunun dizinden seken topa asılsız bir "elle oynama" kararı verdi. G.Afrika bu penaltıyla maçı 2-1 kazandı. Ancak pozisyonun bariz bir kural hatası olması ve bahis piyasalarındaki anormal hareketlenmeler FIFA'yı alarma geçirdi. Lamptey, ömür boyu men cezası aldı. Hakemlikten ihraç edildi.