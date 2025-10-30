Muslera’dan Uğurcan’a tebrik mesajı!

Fernando Muslera'nın 14 sene başarıyla koruduğu Galatasaray kalesi artık Uğurcan Çakır'a emanet. Milli eldivenin transferine çok sevinen Muslera, iyi oynadığı maçların ardından mevkidaşına tebrik mesajları atmayı ihmal etmiyor. Uğurcan da Uruguaylı efsanenin izinden gidiyor ve profesyonelliğiyle takdir topluyor. Ailesiyle birlikte Trabzon'dan İstanbul'a taşınan milli kaleci, evine spor salonu yaptırdı.Teknik heyette yer alan kaleci antrenörleri Fadıl Koşutan ve Can Okuyucu ile Kemerburgaz'da uyum içinde çalışan Uğurcan Çakır, antrenman kalitesinden çok memnun.Sezona Trabzon'da başlayan Uğurcan, Süper Lig'deki 10 maçın yarısında kalesini kapattı. Rakiplerine sadece 5 gol izni veren milli filebekçisi, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen (5) takımı olmasını sağladı.