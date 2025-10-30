Yeni bir hikâye yazıyoruz!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kurdukları kadronun Süper Lig'de bir hikâye yazmaya başladığını söyledi. Kulüp dergisine konuşan Doğan, şu mesajları verdi: "Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor.ı. Elbette bu hikâye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecekti.sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyecek, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."