Yeni bir hikâye yazıyoruz!

Giriş Tarihi: 30.10.2025

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kurdukları kadronun Süper Lig'de bir hikâye yazmaya başladığını söyledi. Kulüp dergisine konuşan Doğan, şu mesajları verdi: "Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor. Bu kadro, Süper Lig'de kendi hikâyesini yazmaya başladı. Elbette bu hikâye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecekti. Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyecek, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

