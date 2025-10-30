Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK, Karabük İdmanyurduspor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Saat 18.00'de başlayan maçta Gaziantep FK, sahasında Karabük İdmanyurdu'nu konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Gaziantep FK'nin gollerini 3.dakikada Enver Kulasin ve 25.dakikada ise Juninho Bacuna kaydetti. Bu sonucun ardından Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ceza sahasına derinlemesine pasıyla buluşan Kulasin'in rakibini geçtikten sonra kalenin sağına vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Boateng'in pasıyla ceza sahasına giren Bacuna'nın rakibini geçtikten sonra kalenin soluna yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Gaziantep FK 1-0 Karabük İdmanyurdu

GOL | Gaziantep FK 2-0 Karabük İdmanyurdu