Zorbay fanus içinde korunmuştu! Çok üzüldüm

Hakemliğin bir kültürü ve saygısı vardır. En kariyerli hakem, takım kaptanıdır. Arkadaki hakemler öndekilere imrenerek bakar, onların bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanırlar. Bugün gelinen noktadaArkada gizli kalmış isimler olduğunu düşünmeden geçemiyorum! Disiplin savunmalarında itiraflar gelirse bunlar da ortaya çıkacaktırBir yılda 4 kez klasman yapmış 152 ismin 90 tanesini kendi terfi ettirmiş ve hızla kendi kadrolarını oluşturmuş. Mesela 7 Süper Lig hakeminden Zorbay Küçük hariç 6 tanesini, Süper Lig yardımcılarından 15 ismin 14'ünü MHK terfi ettirmiş.Geçen sezon başından bu yana ekranlarda ve yazılarımda işaret ettiğim esas tehlikeli yapılanma buydu. Üstelik gençleştirme mottosu da yanıltma algısı taşıyordu. Çünkü bu terfilerin yaş ortalaması 32... Zorbay Küçük ismini duyunca hiç şaşırmadım ama üzüldüm. Fanus içinde korundu. O yaptı, üstü örtüldü, gizlendi.Ona iyilik yaptığını sananlar büyük zarar verdiler.Öncelikle ortada bir çürümüşlük varsa ki tespitle var olduğu TFF Başkanımız tarafından açıklandı. Son 5 yılda 2 dönem olmak üzere yaklaşık 2.5 sezondur bu işin başında olan Ferhat Gündoğdu MHK'sının bu işte hiç mi suçu yok? Sadece bu sezon 4 klasman yaparak bu kadroyu onlar oluşturdu. Esas bu pencereden bakmalıyız.Liyakati, saygınlığı olan yeni bir MHK oluşturulmalı. Olaylara karışmamış, mevcut hakemlerle ligler oynatılmaya devam edilmeli.Bu olay olduğundan bu yana Avrupa'daki hakem dostlarımızDünya ve Avrupa basınında yankı uyandırdı. Ülke hakemliğiNe Collina ne de Rosetti bundan sonra Türk hakemlerine güvenle yaklaşamaz. Önemli maçları geçtim, maç vermez.TFF Disiplin Talimatı Madde 57'de, bahisle ilgili yaptırımlar açık şekilde ifade edilmiştir.diyor.diyor. Kimse bu konuyu sulandırmamalı. Bahis oynadığı şüphesiyle değil, tespiti ile tedbirli olarak sevk edildiler.Tabi ki Tahkim'e gitme hakları var. Lakin geçmiş ola…Yapılacak analiz kaldı mı ki? Dibin dibini gördük. Devletimize, Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yapılan bu operasyon dolayısıyla teşekkür ederiz. Şimdi TFF Başkanı'na büyük iş düşüyor. Konu yarım veya havada kalmamalı. Bunların inine girmeli, bağırsaklarına kadar temizlemeli. Hakemlik ile ilgili orada kim varsa hepsini göndermeli, departmanı komple yenilemeli. Bizim en sevimli oyuncağımız olan futbolun marka değerini korumalıyız. Milli Takımımız harika giderken, Avrupa kupalarında 3 takımımız son 6 maçta 6 galibiyetle Avrupa'yı sallarken, yaşanan bu bahis olayı futbolumuzun marka değerini zedeledi. Hakemliğimizi resmen öldürdü, gömdü. Bu durumu bir seferberlik görevi olarak kabul ederek el birliği ile federasyonumuza ve ilgililere destek vermeliyiz. Çekişmelere, kavgalara, egolara son verip gün dayanışma günüdür demeliyiz.Galatasaray-Trabzon ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmaları için hakemlerimiz var. Halil Umut Meler, Ali Şansalan, Yasin Kol bu maçlarda görev alma olasılığı yüksek isimler.Hakemliğin sadece sahada değil saha dışında da ne kadar önemli olduğunun farkında olacaklar. Hakemlik kültürünü iliklerine kadar almalı ve yaşatmalılar. Yön verdikleri futbol ekonomisinin değerine katkı sağlayacak çizgiden taviz vermeliler.