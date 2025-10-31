2 dev maça 2 kritik atama!

Süper Lig'de kritik hafta sonunda iki büyük maç bizleri bekliyor. Hakemler için yapılan bahis operasyonu sonrasında tedbirli olarak sevk edilen isimlerin atanamadığı haftada herkesin gözü kulağı da TFF ve MHK'den gelecek açıklamalardaydı. Ligin üst bölümünde sıralamayı değiştirebilecek kritik maçlar için MHK, iki kritik atama gerçekleştirdi. Yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabakaya Cihan Aydın atanırken, pazar günkü Beşiktaş-F. Bahçe derbisinde ise Ali Yılmaz olacak.



HAFTANIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte program:

BUGÜN: 20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak.

YARIN: 17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol, 20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın.

PAZAR: 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan, 17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam, 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz.

PAZARTESİ: 20.00 ikas Eyüpspor-Hesap. com Antalyaspor: Alper Akarsu, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu, Çaykur Rizespor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi.