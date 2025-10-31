Ben hesap açmadım yabancı biri açmış!

Bahis skandalına adı karışan ve PFDK'ya sevk edilen 152 hakem içinde en dikkat çeken isim olan Zorbay Küçük cephesinde dün sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Küçük'ün, bahis sitelerine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmadığını, avukatıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Küçük, sadece hakemlik kariyeri boyunca değil, kariyerinden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadığını söyledi. Bahis sitesi hesabı açmadığını ve oynamadığını ifade eden Zorbay Küçük, "Benim adıma hesaplar açıldığı için şikâyetçi olduk. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum" dedi. Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise "Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikâyet dilekçesini verdik" diye konuştu.

SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR!

7'si üst klasman olmak üzere PFDK'ya sevk edilen toplam 152 hakem savunmalarını vermeye devam ediyor. Bahis yasağını ihlal edenler 3 aydan 1 yıla kadar men cezası alacak. Bahis faaliyetlerinin müsabaka sonuçlarını etkilediği tespit edilirse ömür boyu men cezası uygulanabiliyor.



40 TL'LİK KUPON OYNANMIŞ!

Adliyeye avukatıyla giden Zorbay Küçük'ün iddia edilen bahis hesabından 20'şer TL'den iki tane kupon oynandığı, bunu da şikâyetinde dile getirdiği öğrenildi.