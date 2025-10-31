Beşiktaş’ın borcu 17.7 milyar TL!

Beşiktaş Denetim Kurulu, 1 Haziran 2024- 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı. İşte rapordan dikkat çekici bölümler: Kulüp ve iştiraklerinin toplam yükümlülükleri geçen yıla göre %6 yükselerek 17 milyar 732 milyon TL seviyesine ulaştı. Kulübün dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını 8,2 milyar TL oranında karşılayamadığı belirtildi. 2025 mali dönemini 3.79 milyar TL faaliyet zararı ile kapatan Beşiktaş'ta nakit akışının anormal bir şekilde bozulduğu, borç artışının olağan dışı bir hızla gerçekleştiği kaydedildi. Kulübün söz konusu tarihlerde borçlarında TL bazında %75, Euro bazında %53 oranında bir artış gerçekleştiği ifade edilerek tahmini yıllık nakit açığının 155 milyon Euro seviyesine ulaştığı ve yönetilemez hale geldiği vurgulandı.Raporun devamında verilen bilgilerden bazıları şöyle:

03 Aralık 2023-01 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan transferin toplam net maliyeti 115.3 milyon Euro.

MUÇİ VE AL-MUSRATİ'NİN BONSERVİS BEDELLERİNİN %60'I FONLARA DEVREDİLDİ



Feshedilen sözleşmelerin ek yükü 13.3 milyon Euro. Hasan Arat dönemindeki transfer sirkülasyonunun maliyeti 128.7 milyon Euro. Bu rakama primler, maç başı ücretleri, bonuslar ve vergiler dahil değil.

Ernest Muçi ve Al-Musrati transferlerinde ilk sözleşmelere 'Fona Devredilemez" maddesi olsa da 20 gün sonra ek sözleşme yapılarak bonservis bedellerinin yaklaşık %60'ı bir fona temlik edildi. Rakamlar Muçi için 5.9, Al Musrati için de 7.3 milyon Euro olarak gerçekleşti. (Toplam 13.2 milyon Euro.)

Tüpraş Stadyumu'nda yürütülen çatı mebran yenileme aydınlatma projesi ve çim saha yenileme işlerinde ihale yapılmadığı, teklif alma yöntemiyle en yüksek bedelli teklife onay verildiği tespit edildi.

Aydınlatma işlerin için de benzer bir durumun yaşandığı bildirildi.

UEFA Kulüp Lisans ve Sürdürülebilirlik Regülasyonları'nı dikkate alınmaksızın yapılan transferler ve futbolcu maaş ödemeleri neticesinde kulübe 900 bin Euro ceza geldi.

RAFA SİLVA MÜJDESİ

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında görev alamayan Rafa Silva'nın tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Portekizli yıldızın, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, dünkü idmandan önce Rafa Silva, El Bilal Toure ve Vaclav Cerny ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Deneyimli hocanın, Fenerbahçe karşılaşmasında bu üçlüyü birlikte oynatmayı planladığı ifade edildi.

MORAL YEMEĞİ

F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, dün gerçekleştirilen idmanın ardından Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler takımla moral yemeğinde bir araya geldi. Adalı, takımın durumu hakkında Sergen Yalçın'la görüş alışverişinde bulundu, futbolculara da derbide başarılar diledi.