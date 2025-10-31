Devlet gereğini yapıyor

Türk sporunda temiz futbol için tarihi bir operasyon başlatan Futbol Federasyonu, bahis skandalına karıştığı belirlenen 7'si üst klasman, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere 152 hakem hakkında soruşturma başlatmış, söz konusu olayın dosyalarını da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuştu. Bahis skandalına dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son dönemde bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılıyor. Vatandaş, tribünde bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır"
ifadelerini kullandı.