Yetişen var gören yok

Ülkemizde altyapıdan yetişen Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Yunus Emre Konak ve Yusuf Akçiçek gibi isimler uluslararası vitrine çıkarken yapılan bir araştırma genç cevherlerimizi yeterince işleyemediğimizi gözler önüne serdi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES) raporuna göre; Türkiye, son 10 yılda altyapı futbolcularının satışından 229 milyon Euro gelir elde ederek 50 ülke arasında 24. sırada yer aldı. Gidenlerin %56.7'si 20 yaş altı kategorisine girerken, %22.7'si 21-23 yaş aralığında oldu. Polonya (244 milyon Euro), Norveç (253), Çekya (263) gibi ülkeler bile bizi geride bıraktı.

ZİRVEDE FRANSA VAR

Listenin açık ara zirvesinde 4 milyar Euro gelir kalemine sahip olan Fransa bulunuyor. 2 miyar Euro'yu geçen iki ülke var: futbolcu fabrikası Brezilya (2.6 milyar Euro) ve İspanya (2.3 milyar Euro)… Portekiz 1.9 milyar Euro ile 4 numarada bulunurken, Hollanda ise 1.6 milyar Euro ile 5. sırada kendine yer edindi.