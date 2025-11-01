Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 1.11.2025 11:58 Son Güncelleme: 1.11.2025 12:10

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor’un RAMS Park’ta oynayacağı dev maçın VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz